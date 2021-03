FLÓRIDA: Sindicato Rural com vagas abertas para o curso de tratorista

Participantes receberão certificados do SENAR, facilitando assim o seu ingresso no mercado de trabalho



Estão abertas as inscrições para o curso de tratorista oferecido pelo Sindicato Rural de Flórida Paulista em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR.

Os participantes vão receber aulas teóricas e práticas de operação e manutenção de tratores, técnicas essas que habilitam os alunos para atuarem em usinas, fazendas e demais locais ou empresas que se utilizam deste tipo de máquina agrícola.



Interessados em fazer a inscrição devem comparecer ao Sindicato Rural de Flórida Paulista munidos dos documentos pessoais ou ligar no telefone (18) 3581-1599. O curso é inteiramente gratuito, oferece alimentação e o participante recebe um certificado expedido pelo SENAR.

O curso será realizado respeitando as normas de distanciamento social, higienização e protocolos de saúde. As vagas são limitadas e o curso terá início na próxima segunda-feira (15).