Viatura da SAP capota e duas servidoras ficam feridas

Uma viatura da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) sofreu nesta quinta-feira(11) um acidente entre as avenidas Corifeu de Azevedo Marques e Politécnica, na região do Butantã, zona oeste de São Paulo.

A motorista do veículo e uma colega que viajava ao lado dela sofreram ferimentos leves. A dupla de policiais penais recebeu atendimento médico de imediato e não corre riscos.

A viatura havia saído do Centro de Progressão Penitenciária(CPP) do Butantã, mas nenhuma detenta era transportada no momento do acidente. O carro ficou completamente destruído, porém não foram divulgadas informações sobre as causas do capotamento.

O presidente do SIFUSPESP, Fábio Jabá, entrou em contato com uma das servidoras para orientá-la a respeito da necessidade de elaboração Notificação de Acidente de Trabalho(NAT), entre outras providências de praxe quando de ocorrências semelhantes. O sindicato está à disposição de ambas as servidoras para qualquer outra instrução ou apoio.