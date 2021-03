Homem ateia fogo em residência após desentendimento com a irmã

Um incêndio em residência de alvenaria foi registrado na tarde desta sexta-feira (12) na Rua Ceará, Vila Santa Helena, em Parapuã.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada e quando chegou ao local se deparou com vizinhos e populares que se uniram para apagar as chamas. Com a chegada da corporação outros pontos críticos foram analisados para garantir a segurança dos moradores, que agora podem ter que deixar a residência.





Ainda de acordo com a corporação, vários móveis foram danificados, além do forro, telhado e pertences dos moradores.





A proprietária do imóvel em entrevista relatou que o incêndio foi causado após uma briga entre seus filhos.

Segundo a mãe, no desentendimento com sua irmã o rapaz quebrou o celular da jovem, que assustada saiu da residência. No momento em que ele estava sozinho na casa, utilizou-se de um objeto desconhecido e ateou fogo no guarda-roupa da jovem, que logo se alastrou pelo quarto queimando os pertences.

“As coisas dela [filha] perdeu tudo, roupas, o guarda-roupa, cama, colchão. Os pertences dela foram tudo, o quarto ficou destruído”, disse a mãe.

O rapaz fugiu do local.





Abalada com a situação, a mãe pede ajuda para recuperar os móveis e demais pertences perdidos.

A comunidade pode ajudar através do telefone: (18) 99675-1205.

A Polícia Militar de Parapuã compareceu ao local para registro de ocorrência.

Continuamos acompanhando a ocorrência, a qualquer momento mais informações.