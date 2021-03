Major Olímpio tem nova piora em estado de saúde; quadro é grave, revelam amigos

Na noite desta sexta-feira (12), pessoas próximas ao senador Major Olímpio (PSL-SP), internado em um hospital particular de São Paulo desde o último dia 3 para combater uma infecção pelo novo coronavírus, revelaram que ele teve nova piora no quadro de saúde. As informações são do portal G1.

No dia 5, dois dias após a internação, a assessoria negou que ele tivesse sido intubado: “Os médicos o transferiram para a UTI por conta da gravidade do quadro, mas não houve necessidade de intubação”, foi afirmado na nota.

No dia seguinte, com o agravamento no quadro, Olímpio precisou passar pelo procedimento, de onde foi retirado no dia 9. Entretanto, no dia seguinte, o quadro clínico voltou a piorar e os médicos optaram novamente pela intubação.

Nas redes sociais, a assessoria do Major Olímpio publicou mensagem informando que o quadro do senador seguia estável, mas que ainda requeria cuidados.