OSVALDO CRUZ: Prefeita formaliza intenção de compra de 20 mil vacinas contra Covid-19 da Jhonson & Jhonson

A prefeita Vera Lúcia Alves, a Vera Morena (PP) de Osvaldo Cruz formalizou através de ofício dirigido à empresa Jhonson & jhonson o interesse em comprar 20 mil doses da vacina desenvolvida em consórcio com a empresa Jansen.

O ofício foi motivado por orientação do Deputado Estadual, Bruno Ganem (PODEMOS), que nesta semana se reuniu, em ambiente vitual, com a Janssen, representante da Johnson & Johnson no Brasil, na terça-feira (9/3). A vacina esteve entre os principais assuntos tratados entre o parlamentar e os representantes da empresa.

“O imunizante é o mais eficaz, pois traz a proteção com apenas uma dose, sendo 100% de eficácia em relação a óbitos e internações. Além disso, a empresa me explicou que todos os estudos foram feitos para que a vacina tivesse lucro zero, com o menor preço possível, o que é pioneiro”, afirma Ganem.

A Janssen espera conseguir fazer uma distribuição da vacina diretamente ao Ministério da Saúde, mas caso isso não aconteça rapidamente, há a possibilidade de isso acontecer diretamente aos estados e municípios. “Coloco-me à disposição dos prefeitos para fazer essa ponte com a empresa”, informou Ganem.

Prefeita já formalizou interesse em compra de lotes da vacina da Pfizer

Esta é a segunda ação da Prefeita Vera no sentido de comprar vacinas além daquelas encaminhadas à cidade pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual da Saúde.

“Já formalizamos protocolo de intenções para a compra também de doses da vacina da Pfizer, inclusive com protocolo de documento no mesmo sentido e agora também oficiamos a Jhonson e Jhonson. Nosso objetivo é vacinar o mais rápido possível o maior número de moradores de Osvaldo Cruz possível”, disse a Prefeita Vera.