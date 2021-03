Ex prefeito e uma mulher ficam feridos após capotamento de veículo

Segundo informações do boletim de ocorrência, um veículo Chevrolet/Onix, com placas de Sagres, dirigido por uma mulher de 27 anos e que tinha como passageiro o ex prefeito de Sagres, Ricardo Rived, seguia sentindo Bairro Placa 28 a Sagres, quando a aproximadamente dois quilômetros do município, segundo a condutora, um animal cruzou a pista e quando tentou desviar, perdeu o controle de direção, vindo sair da pista e em seguida capotou.