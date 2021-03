FLORA RICA: Secretaria Municipal de Saúde informa alterações no atendimento na UBS

Diante do agravamento da crise sanitária na região e mediante a Fase Vermelha de restrição do Plano SP, a Secretaria Municipal de Saúde de Flora Rica informa as alterações no atendimento da Unidade Básica de Saúde (UBS), a fim de reforçar a proteção dos pacientes e profissionais do local.

Desta forma os atendimentos dos médicos, apenas acontecerá em casos de urgência. Também os atendimentos odontológicos e fisioterapia apenas em casos de urgência, sendo que o atendimento na Farmácia Municipal será controlado na recepção e apenas funcionários da UBS poderão entrar no ambiente para a retirada do medicamento.

Já o agendamento de consultas, exames, ambulâncias e demais procedimentos deverão ser feitos por telefone.

Ainda a secretaria municipal de Saúde informa que a vacinação contra a Covid19 continuará sendo realizada nas residências.