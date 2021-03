FLÓRIDA: Novo prédio da Polícia Militar recebe pintura e deve ser inaugurado em breve

O novo prédio da Polícia Militar de Flórida Paulista está recebendo a pintura e personalização para que em breve possa ser inaugurado. Uma empresa responsável pela obra atua com profissionais dando ao prédio público as cores no novo padrão de personalização da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

No local além da construção do prédio, foram executadas obras de calçamento, instalação de cobertura para pátio de viaturas, mastro para bandeiras e torre para receber os equipamentos de comunicação.

O novo prédio que foi construído ao lado da Delegacia de Polícia, conta com sala de recepção, sala de comando, alojamentos e banheiros masculino e feminino, cozinha e arquivo.

Com a entrega da nova sede da Polícia Militar, os policiais que atuam diariamente no patrulhamento e atendimento de ocorrências na cidade e nos distritos de Indaiá e Alto Iris terão um local mais adequado para sua concentração e até mesmo ao atendimento presencial dos cidadãos floridenses.