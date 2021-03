FLÓRIDA: Prefeitura altera horário de funcionamento do Paço Municipal

A Prefeitura de Flórida Paulista publicou Decreto 024/2021, que altera novamente o horário de funcionamento do Paço Municipal.

O atendimento no Paço Municipal continua a ser realizado de segunda a sexta-feira, porém o atendimento será prestado no horário das 7h às 13h.

O decreto visa respeitar as regras de segurança, de acordo com a fase emergencial do Plano São Paulo, e será válido pelo período de 15 a 30 de março.

O atendimento ao público vale para todos os setores do Paço Municipal e Secretarias Municipais, exceto para as Secretarias de Saúde e Promoção Social que seguem com horário normal de atendimento, das 7h às 17h e das 8h às 16h30, respectivamente.

De acordo com a secretária de Administração, Nádia Regina Mendes Leocádio, o atendimento nos órgãos públicos municipais será de forma remota por meio de agendamento antecipado.

“Fica a cargo de cada setor analisar o atendimento e necessidade cada pessoa e verificar se o mesmo pode ser feito por telefone ou presencial”, destacou a secretária.

VACINÔMETRO

Conforme o Programa de Imunização do Governo do Estado, em Flórida Paulista 1.226 doses (7,063% da população) já foram aplicadas, sendo 856 pessoas receberam a primeira dose e outras 370 pessoas receberam a segunda dose.