Homem de 64 anos morre durante colheita de amendoim, Polícia Civil investiga o caso

Um homem de 64 anos, morador de Tupã, morreu na manhã desta terça-feira (16), por volta das 11h, enquanto realizava a colheita de amendoim em uma Fazenda, na zona rural de Parapuã.

Segundo informações obtidas pela reportagem, no local havia um trator com transbordo e um caminhão. No momento em que o trator descarregava o amendoim no caminhão, a vítima se posicionou no chão, próximo ao transbordo, quando em determinado momento ele caiu de maneira repentina no solo já desacordado.

A testemunha, filho da vítima, não soube apontar se seu pai recebeu uma descarga elétrica ou se sofreu um mal súbito.

O homem foi socorrido em um veículo particular até a Santa Casa local, porém deu entrada já sem vida.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Tupã (IML), que deve apontar a causa da morte.

A ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia Civil de Parapuã.