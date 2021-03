Acidente com dois carros e micro-ônibus de prefeitura deixa vários feridos

Um grave acidente foi registrado no início da tarde desta terça-feira (16),na estrada vicinal que liga Rinópolis a Piacatu.



A estrada é utilizada como desvio devido às obras em uma ponte sobre o Rio Aguapeí na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425).

De acordo com as primeiras informações, o acidente envolveu dois carros de passeio e um micro-ônibus da Prefeitura de Iepê.

O Corpo de Bombeiros de Osvaldo Cruz foi acionado para o atendimento às vítimas, deslocando uma Unidade de Resgate, um caminhão Auto Tanque e uma viatura de apoio.

Um dos carros, que é destinado ao transporte de pacientes caiu em uma ribanceira.

As informações preliminares relatam três vítimas, ainda preliminarmente algumas com fraturas estão sendo socorridas para hospitais da região.

Estão empenhados no atendimento do acidente, além das equipes do Corpo de Bombeiros de Osvaldo Cruz, Polícia Militar e agentes do DER.

Mais informações a qualquer momento.