LUCÉLIA: Idosa toma vacinas contra a Covid-19 de dois fabricantes diferentes

No dia 12 de fevereiro, a idosa recebeu a primeira dose da vacina. De acordo com o comprovante, o imunizante aplicado na ocasião foi a CoronaVac. “Ligamos para saber se eles poderiam ir na casa da minha avó, porque ela é acamada, mas disseram que não conseguiriam, que poderiam acabar as doses. Minhas primas colocaram a vó no carro e a levaram para o Centro de Saúde, e ela tomou a vacina dentro do carro”, explicou Assis, que trabalha como técnico de enfermagem em Botucatu (SP) e acompanhou o que aconteceu pelo grupo da família no aplicativo de troca de mensagens WhatsApp.

O momento foi registrado pela família e uma foto mostra quando uma profissional de saúde aplica a vacina no braço da mulher. No comprovante de vacinação, na área da primeira dose, constam escritos à caneta a unidade onde a dose foi aplicada (C. Saúde), a data (12/02/2021), o lote, o fabricante (CorovaVac) e o nome da pessoa que aplicou o imunizante.

Do outro lado, reservado para os dados da segunda dose, foi escrita a lápis a data “05/03/2021”.



No dia 5 de março, a família solicitou a aplicação da segunda dose na casa da idosa, o que foi atendido. “Quando a minha tia postou no grupo da família o cartão com a dose da AstraZeneca, eu vi o erro”, falou Assis.

Esse segundo comprovante de vacinação, na parte da primeira dose, mostra a data (05/03/2021), o lote, o fabricante (AstraZeneca) e o vacinador. Novamente, a data da segunda dose foi escrita a lápis, sendo 5 de junho de 2021.

Ele contou que ligou no Centro de Saúde e questionou o motivo da aplicação da “dose errada”. “No momento, só estava a minha tia junto com a minha vó. Eu liguei no Centro de Saúde e colocaram a culpa na minha família. Minha tia é leiga nesse assunto e é tudo muito novo também”, relatou.

Assis afirmou que a responsabilidade do controle de qual dose deve ser aplicada é do município. “A responsabilidade é do Centro de Saúde. Eles aplicaram como se fosse uma primeira dose. Ou seja, eles não tinham o cadastro da vacina. Eu liguei várias vezes no Centro de Saúde, ficaram de dar uma resposta sobre o que aconteceu, mas eles ficavam colocando a culpa na família”, disse.

Ele comentou que a preocupação da família, além da idade avançada da avó, era com os demais problemas de saúde dela. “Ela já teve câncer de pele, tem problema cardíaco, pressão alta e está acamada porque teve um AVC [Acidente Vascular Cerebral] isquêmico”, pontuou.



Após insistir, o neto falou que o município informou que a idosa vai tomar a segunda dose da vacina CoronaVac no dia 19 de março. “Ainda bem que ela não teve reação com a vacina de Oxford, porque a gente sabe que tem provocado mais reações”, comentou.

Por ser um profissional da área da saúde e ainda trabalhar na linha de frente de combate à Covid-19, ele salientou que sabe da importância de ser imunizado.

“Eu tive de correr por fora também. Procurei um infectologista, conversei com ele e expliquei o que aconteceu. Ele disse que o certo seria ela tomar a segunda dose da CoronaVac. É como se a da AstraZeneca fosse descartada”, explicou.

O técnico de enfermagem destacou que a família se preocupou em imunizar a idosa contra o novo coronavírus e se deparou com uma situação preocupante. “A gente queria a vó imunizada, em segurança. É como se eu tivesse ido tomar a vacina contra a hepatite e tivesse saído do Centro de Saúde imunizado contra a febre amarela. É um erro. É um erro muito grande. Um descaso, porque eles nem souberam explicar como esse erro aconteceu”, lamentou o neto.