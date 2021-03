Operação desarticula organização criminosa que movimentou mais de R$ 500 mil em bens com furtos de veículos e máquinas agrícolas

Após sete meses de investigação, a Polícia Civil desarticulou uma organização criminosa que movimentou mais de R$ 500 mil em bens com a prática de furtos de veículos e máquinas agrícolas em cidades da região de Presidente Prudente, do estado do Paraná (PR) e do Mato Grosso do Sul (MS). Mandados de busca e apreensão e mandados de prisões temporárias e preventivas foram cumpridos na manhã desta terça-feira (16).