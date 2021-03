REGIÃO: IBGE continua com inscrições abertas até 19 de março para 181 vagas para trabalho temporário no Censo 2021

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) anunciou a abertura do processo seletivo para selecionar 181 profissionais para atuar na elaboração do Censo Demográfico 2021 em cidades da Nova Alta Paulista.

A maior parte das vagas abertas (153) são destinadas para o cargo de recenseador, que promete remuneração por produção, a ser calculada por setor censitário, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio. Para concorrer ao posto com jornada de trabalho de, no mínimo, 25 horas semanais, bastar ter o concluído o ensino fundamental.

Para quem concluiu o ensino médio, aparecem no edital 12 postos para o cargo de ACM (Agente Censitário Municipal) na microrregião, com salário de R$ 2.100, e 16 cargos para a função de ACS (Agente Censitário Supervisor), que promete remuneração de R$ 1.700. Ambos os postos têm jornada estabelecida em 40 horas semanais.

INSCRIÇÕES

As inscrições para atuar na elaboração do Censo 2021 poderão ser feitas somente pela internet, pelo site do Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos). Endereço: https://www.cebraspe.org.br/.

Para os postulantes ao posto de recenseador, o processo seguirá até o dia 19 de março de 2021. A taxa para participar do processo é de R$ 25,77.

Já para aqueles que buscam pelos postos de agente censitário, as inscrições também estão abertas até o dia 15 de março, com taxa de R$ 39,49.

As provas objetivas serão aplicadas presencialmente em 18 de abril para ACM e ACS, e no dia 25 de abril para recenseadores. O IBGE garante que serão seguidos todos os protocolos sanitários de prevenção da covid-19. Os aprovados serão conhecidos em 27 de maio.