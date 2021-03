Cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, testa positivo para Covid

“Minha sogra se contaminou, ficou um tempo em casa isolada, mas acabou que teve que ser internada. A Paula também teve contágio, porque, por mais que tentamos evitar, ela deve ter se contaminado antes. O Cristiano e a Pietra também estão com o vírus. Nesse momento, eu era o único negativo só que a Paula ia ficar sozinha com duas crianças. Eu optei por ficar dentro de casa, mas infelizmente, também testei positivo.”

“Cuidado porque a coisa está muito feita. Somos muito próximos do Hospital de Base. Temos muito contato com o pessoal que cuida de Covid-19. A coisa está feia. Hoje sinto na pele o quanto o vírus abalou minha família. Não vacilem. Eu não podia deixar minha família sozinha. Graças a Deus minha quarentena acaba na sexta-feira.”

Em junho do ano passado, Zé Neto também testou positivo para Covid-19. Ele decidiu fazer o teste de coronavírus no Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP) após apresentar tosse, espirro e febre.

Durante o isolamento, Zé Neto publicou um vídeo nas redes sociais agradecendo pelo apoio que recebeu e pediu para que as pessoas respeitassem as orientações de prevenção à doença.

“Eu fiquei muito mal e, segundo o médico, não sofri um terço do que uma pessoa com Covid, no pior estágio, sofre”, comentou Zé Neto no vídeo.