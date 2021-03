Depois de mais de dois meses internada, morre a 4ª vítima de grave acidente

Morreu nesta terça-feira (16), depois de mais de dois meses internada no Hospital das Clínicas de Marília, a jovem Pamela Letícia Ramalho, de 25 anos, uma das vítimas do grave acidente entre dois veículos ocorrido no último dia 13 de janeiro na Rodovia Rachid Rayes (SP-333).

Ela não resistiu aos ferimentos e faleceu por volta das 21h de ontem. Pamela é a quarta vítima fatal do acidente.

No local da colisão morreram Ana Paula Bispo dos Santos, de 38 anos, moradora de Paraguaçu Paulista, e Rosângela Santos Rodrigues, de 46, moradora de Assis.





Poucos dias depois, na madrugada de 18 de janeiro, foi registrado o óbito de Ana Vitória dos Santos Brazão, de apenas oito anos, que estava no carro junto com a mãe, Ana Paula. Pamela era passageira no carro de Rosângela.

Ana Vitória, ficou internada na UTI pediátrica, chegou a passar por cirurgias, mas não resistiu aos ferimentos.

O acidente

Um Toyota Corolla, dirigido por Ana Paula, e um Fiat Uno, conduzido por Rosângela, colidiram transversalmente na altura do quilômetro 337 da rodovia. Chovia no momento do acidente.

A polícia teria apurado que Ana Paula seguia no sentido Assis a Marília quando perdeu o controle da direção, possivelmente por uma aquaplanagem, e invadiu a pista contrária onde transitava o veículo dirigido por Rosângela.

Além da Polícia Militar Rodoviária, equipes de resgate da concessionária que administra o trecho e Corpo de Bombeiros estiveram no local.