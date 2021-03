DRACENA: Setor de hemodiálise da Santa Casa tem 11 pacientes diagnosticados com a Covid-19

A Santa Casa de Dracena informou, nesta terça-feira (16), que 11 pacientes renais crônicos, que fazem tratamento no setor de hemodiálise, testaram positivo para a Covid-19 neste último final de semana. Outros dez pacientes do mesmo turno foram testados e apresentaram resultado negativo, mas realizarão novo teste nesta quarta-feira (17). Todos foram orientados a cumprirem quarentena conforme protocolos da Vigilância Epidemiológica e Sanitária.

Segundo o hospital, o setor foi imediatamente sanitizado pelos colaboradores do setor de limpeza e higienização, sob a orientação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), diretoria técnica, diretoria clínica e diretoria administrativa.

“A contaminação foi contida no local, de modo que o hospital em si não está comprometido e os demais setores seguem sua rotina normal de atendimento. As autoridades sanitárias competentes já foram informadas do ocorrido e das medidas de contenção adotadas”, salientou a Santa Casa.

A unidade de saúde frisou que não há casos graves entre os pacientes contaminados e eles seguirão o tratamento da síndrome gripal em casa, “sem prejuízo da terapia renal, que ocorrerá em um turno especial, para evitar a propagação do vírus”.

“Esse remanejamento dos pacientes contaminados evitará o risco de contaminação cruzada, sem diminuir a capacidade de atendimento do setor, nem prejudicar a continuidade da terapia renal”, destacou a Santa Casa.

O hospital esclareceu que desde o início da pandemia o setor de hemodiálise adota medidas específicas de prevenção, segundo protocolos que vem sendo constantemente atualizados pelas autoridades sanitárias. É constantemente exigido dos pacientes renais o uso de máscara e de álcool, além do distanciamento padrão. E durante a pandemia não está sendo admitida a permanência de acompanhantes no setor. Como medida preventiva, os pacientes renais crônicos são orientados diariamente a informar eventuais sintomas de síndrome gripal antes de comparecer às sessões de hemodiálise.

Até esta terça-feira (16), Dracena registrou 3.698 casos positivos de coronavírus. Desse total, 123 pessoas morreram. Casos curados estão em 2.864. A Prefeitura ainda aguarda os resultados de 27 exames.