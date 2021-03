FLÓRIDA: Vacinação em idosos de 72 a 74 anos começa nesta sexta-feira

A Secretaria de Saúde de Flórida Paulista anunciou nesta quarta-feira (17), que a vacinação em idosos de 72 a 74 anos contra a Covid-19 vai ocorrer a partir de sexta-feira (19) no município.

A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é imunizar 200 pessoas nessa faixa etária.

Foram disponibilizadas a esse público-alvo doses da CoronaVac, vacina produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan.

A vacinação ocorrerá em todas as unidades de saúde do município. O idoso que for se vacinar precisa levar seu documento de identidade.

Até este momento, segundo o Vacinômetro, 1.334 de doses da vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em Flórida Paulista, sendo 961 pela primeira dose e 373 delas em segunda dose.