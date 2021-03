Polícia Civil recupera móveis e eletrodomésticos que haviam sido furtados de residência

Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Ouro Verde, com apoio da Policia Militar recuperou móveis e objetos que haviam sido furtados de uma residência, localizada no bairro Conj. Hab. Bela Vista, no município.

O furto teria ocorrido há aproximadamente 15 dias, ocasião em que o morador não se encontrava no imóvel, sendo a ocorrência comunicada à Polícia Civil no último sábado (13).

Diante do noticiado, Policiais Civis e Militares passaram a diligenciar visando identificar a autoria do crime e recuperar material subtraído. Na ação desencadeada foi recuperado grande parte dos móveis e objetos furtados. As policiais localizaram um fogão, duas caixas de som e uma mesa, na posse de terceiras pessoas que haviam comprado de um indivíduo, de 27 anos, que seria o suposto autor do furto.

Com as informações obtidas durante as diligências, restou apurado que o suspeito já possui antecedentes criminais, foi localizado e conduzido à Delegacia de Polícia de Ouro Verde, onde após ser ouvido, confessou ser ele o autor do furto na residência.

O investigado foi indiciado por furto qualificado e responderá pelo crime em liberdade, por não estarem presentes as condicionantes do estado de prisão em flagrante. As diligências terão prosseguimento para identificar demais participantes no crime de receptação.