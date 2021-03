SP antecipa para esta sexta a vacinação de idosos entre 72 e 74 anos

A partir desta sexta (19), mais 730 mil pessoas já poderão receber a primeira dose da vacina contra Covid-19; estado já aplicou mais de 4,1 milhões de doses

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (17), a antecipação, para esta sexta-feira (19), do início da vacinação contra COVID-19 para idosos com idade entre 72 e 74 anos. Dados do Plano Estadual de Imunização (PEI) indicam um total de novas 730 mil pessoas aptas a receberem a primeira dose no Estado de São Paulo.

“Antecipamos em três dias o início da vacinação para pessoas com 72, 73 e 74 anos em todo o Estado de São Paulo e, como sempre, recomendamos que tenham calma e prudência. Evitem o acúmulo em filas, utilizando o aplicativo vacinajá, garantindo a fluidez e sem desconforto para estas pessoas. Também evitem a concentração na sexta-feira pela manhã, pois os postos ficam abertos até as 17 horas”, disse Doria.

Nesta segunda-feira (15), o Governo do Estado também anunciou, para ainda no mês de março, dia 29, o início da vacinação para pessoas de 70 e 71 anos, computando um total de 4,9 milhões de pessoas com vacinação garantida, somando todos os públicos já anunciados.

A campanha ocorre com uma grande operação logística montada para a distribuição das vacinas disponíveis no país, com envio de remessas semanais pela Secretaria de Estado da Saúde para todas as regiões do estado.

Vacinas do Butantan

Nesta quarta-feira (17), o Instituto Butantan liberou mais 2 milhões de doses de vacina, totalizando, só nesta semana, a liberação de 5,3 milhões de doses da vacina contra o coronavírus ao PNI (Programa Nacional de Imunizações) do Ministério da Saúde.

Somente em março, o Butantan já disponibilizou 9,1 milhões de vacinas em cinco remessas para a imunização contra o coronavírus em todo país. O quantitativo é superior a todo o mês de fevereiro, quando foram entregues 4,85 milhões de doses. Até o final de abril, o número de vacinas garantidas por São Paulo ao país somará 46 milhões. O Butantan ainda trabalha para entregar outras 54 milhões de doses para vacinação dos brasileiros até 30 de agosto, totalizando 100 milhões de unidades.

Pré-cadastro no “Vacina Já”

O pré-cadastro no site “Vacina Já” (vacinaja.sp.gov.br) economiza 90% no tempo de atendimento para imunização: leva cerca de 1 a 3 minutos para quem preencheu o formulário. Presencialmente, em média, a coleta de informações leva cerca de 10 minutos. A ferramenta ajuda a agilizar o atendimento e a evitar aglomerações. Não é um agendamento e o uso não é obrigatório para receber a vacina, mas utilizá-la contribui para melhorar a dinâmica dos serviços e a rotina do próprio cidadão. O pré-cadastro pode ser feito por familiares de idosos ou de qualquer pessoa que participe dos públicos previstos na campanha.