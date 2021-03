Armas, munições e objetos comprados na internet por golpista são apreendidos pela Polícia Civil

A Polícia Civil, por intermédio das Unidades Especializadas (Delegacia de Investigações Gerais – DIG e Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes – DISE), com apoio de integrantes do Grupo de Operação Especiais – GOE cumpriu mandado de busca em três residências. Duas casas no bairro Jardim Brasilândia e um imóvel no Conj. Hab. Emilio Zanata, em Dracena. Uma residência na cidade de Tupi Paulista também foi vistoriada. Da ação resultou na apreensão de vários pares de tênis, cama box, colchões, malas de viagem, dois simulacros de armas de fogo, um revólver calibre 38, três espingardas de calibres indefinidos, munições, além outros objetos.





O alvo era um homem, de 21 anos, suspeito de ser responsável por efetuar golpes em sites de lojas da região fazendo uso de cartões de crédito utilizando dados de terceiros, solicitando a entrega dos produtos em endereços diversos. Consta que o suposto golpista conseguia informações dos cartões de crédito, inclusive o código de segurança, e efetuava compras por intermédio da internet, solicitando a retirada dos produtos nas lojas físicas, que ora era realizada por moto-taxita, ora pelo próprio serviço de entrega das lojas. O golpista ainda alternava os endereços de entrega.

Agentes das Unidades Especializadas vinham investigando o registro de quatro boletins de ocorrências versando sobre crime de estelionato, elaborados entre os dias 01 e 09 deste mês de março, e utilizando métodos e ferramentas de inteligência policial identificaram o golpista. A Polícia Civil durante as investigações apurou que, em meados de 2020, o homem teria praticado o mesmo tipo de crime.





Diante da coleta de indícios e materialidade do crime, foi solicitado ao Poder Judiciário a expedição de mandados de busca e apreensão aos endereços mencionados como os locais indicados para a entrega dos produtos comprados ilicitamente.

A Polícia Civil, então, nesta quinta-feira (18) cumpriu busca em imóvel que seria a residência do suspeito, no bairro Jardim Brasilândia, mas o local estava vazio com aspecto de que recentemente havia ocorrido uma mudança. Ainda naquele mesmo bairro os policiais civis estiveram na casa da genitora do homem, onde foram apreendidos vários pares de tênis que ainda estavam na caixa, um simulacro de arma de fogo e outros objetos.

No bairro Conj. Hab. Emilio Zanata, outro endereço indicado pelo golpista como local de entrega de mercadorias, foram localizados e apreendidos: um revólver calibre 38, três espingardas de calibre e marca indefinidos, um simulacro de arma de fogo e outros objetos variados. E ainda, em continuidade as diligencias, um quarto imóvel foi vistoriado na cidade de Tupi Paulista, sendo apreendidos alguns móveis e objetos oriundos das compras fraudadas.





O homem suspeito não foi localizado no momento em que as buscas eram realizadas, porém seu advogado se fez presente na Delegacia de Polícia e acompanhou as diligências realizadas. O suspeito responderá pelo crime de estelionato.

Quanto as armas de fogo apreendidas, apurou-se que a propriedade é do morador da casa vistoriada e que a pessoa seria um caminhoneiro e estaria viajando a trabalho, este indivíduo foi identificado e responderá, em princípio, pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Os objetos apreendidos serão posteriormente restituídos aos comerciantes lesados, mediante a comprovação de origem através da nota fiscal ou cupom de venda. Os trabalhos investigativos terão continuidades visando identificar a possível participação de outras pessoas que auxiliaram no estelionato.

Denúncias anônimas sobre crime de autoria desconhecida podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181, pelo fone (18) 3821 3753, da Delegacia de Investigações Gerais. O sigilo e o anonimato são garantidos.