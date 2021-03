Corinthians derrota Salgueiro por 3 a 0 e avança na Copa do Brasil

O Corinthians foi, na noite desta quarta-feira (17), ao estádio Cornélio de Barros, localizado no interior de Pernambuco, e derrotou o Salgueiro por 3 a 0 para se classificar para a segunda fase da Copa do Brasil.

Agora, o Timão terá pela frente na competição o Retrô, que superou o Brusque também nesta quinta-feira em partida realizada na Arena Pernambuco. A partida, que acontecerá na Neo Química, em São Paulo, acontece entre os dias 7 e 14 de abril.

Classificação tranquila

Mesmo jogando fora de casa, o Corinthians não teve dificuldades de superar a equipe pernambucana. Ainda no primeiro tempo, aos 4 minutos, o time de São Paulo abriu o marcador quando Otero cobrou escanteio, Jô desviou e Jemerson aproveitou para marcar.

Com a vantagem no placar, o Corinthians adotou uma postura mais reativa, correndo poucos riscos e esperando uma oportunidade de ampliar o marcador. Talvez até por esta opção de jogo, o Timão só alcançou o 2 a 0 já na etapa final, aos 11 minutos, com o volante Ramiro.

Porém, o melhor ficou para o final, quando, aos 48 minutos, o meia Mateus Vital fez um belo gol. Após avançar sozinho, se livrou de dois marcadores e bateu colocado para dar números finais ao confronto: Salgueiro 0, Corinthians 3.