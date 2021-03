DRACENA: Paciente com Covid-19 leva multa de mais de R$ 6 mil por desrespeitar isolamento social

A Vigilância Sanitária aplicou uma multa de R$ 6.172,71 contra uma mulher de 29 anos, moradora de Dracena, por desrespeito ao isolamento social depois de ter sido diagnosticada com a Covid-19.

Segundo a Prefeitura, a paciente deveria estar cumprindo o isolamento em sua casa, mas preferiu ir a um rancho, na cidade de Pauliceia, às margens do Rio Paraná, acompanhada pela mãe, pela irmã e pelo namorado, desrespeitando a determinação médica quando passou pelo Centro Municipal de Atendimento à Covid-19 (Cemac).

O auto de infração foi entregue nesta terça-feira (16) e, conforme a diretora de Vigilância em Saúde, Aline Andrade, a mulher terá 10 dias, conforme a legislação, para apresentar defesa.

Ainda de acordo com a Prefeitura, a paciente deveria estar cumprindo o isolamento na residência onde mora, em Dracena, porque é o endereço que consta na documentação do Cemac.

A Vigilância Sanitária tomou conhecimento do caso de descumprimento do isolamento social após uma denúncia recebida através do canal de WhatsApp da Prefeitura.

Além disso, ainda será registrado um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil e o caso, encaminhado para o Ministério Público.

De acordo com a Vigilância Sanitária, as pessoas que estiverem positivadas para a Covid-19, assim como seus familiares, e não seguirem à risca a quarentena determinada pelo médico, se forem flagradas não cumprindo o isolamento, serão multadas em 201 Unidades Fiscais do Município (UFM), o que corresponde ao valor de R$ 6.172,71.

O telefone para apresentar denúncias quanto a irregularidades neste período é o (18) 99643-3435, pelo WhatsApp, já que não recebe ligações. É um canal pelo qual podem ser enviados áudios (com explicações detalhadas), fotos e vídeos.

Ainda segundo a Vigilância Sanitária, a denúncia precisa pontuar, por exemplo, o endereço que está descumprindo tal medida ou o nome do envolvido, para que a equipe possa chegar e comprovar o problema.

Dracena enfrenta um colapso na área da saúde em decorrência do agravamento da pandemia do novo coronavírus.