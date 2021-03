DRACENA: Prefeito se posiciona contra instalação de hospital de campanha no AME

O prefeito de Dracena, André Kozan Lemos (PATRIOTA), se posicionou contra a instalação de um hospital de campanha no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) da cidade. Dracena enfrenta um colapso na área da saúde em decorrência do agravamento da pandemia do novo coronavírus.

“Sobre a questão da instalação de um hospital de campanha para tratamento de pacientes com Covid 19, no AME de Dracena, a Administração Municipal, através do prefeito André Lemos informa que se posiciona contrário ao anúncio feito há poucos dias por meio da imprensa”, afirmou a Prefeitura em comunicado oficial.

Segundo o Poder Executivo, a posição do prefeito é contra para que não sejam paralisadas as atividades do AME.

De acordo com Lemos, o município tem outros locais para que seja instalado o hospital de campanha, como a Policlínica Municipal, no bairro São Cristóvão, além de outros três locais amplos e climatizados.

A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo informou na última terça-feira (16) que estão em andamento as medidas para a adaptação do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Dracena (SP) como hospital de campanha com previsão de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e dois de enfermaria.

Dracena enfrenta um colapso na área da saúde em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

Na última sexta-feira (12), a Prefeitura iniciou a abertura de novas gavetas de sepulturas no Cemitério Municipal em razão do aumento de mortes de moradores da cidade provocadas pela Covid-19. O secretário de Infraestrutura, Habitação e Assuntos Viários, Ademar Alves Pereira, afirmou que o “plano de trabalho é abrir até 100 gavetas”.

No dia 5 de março, a Prefeitura divulgou o registro de casos da variante brasileira da Covid-19 no município. Através de coleta feita na cidade pelo Laboratório São Lucas, as amostras foram enviadas à empresa Dasa, uma rede de laboratórios, em Barueri (SP). O resultado dos exames apontou que, das 10 amostras analisadas, apenas uma não é a variante conhecida como P.1. Esta cujo resultado não comprovou a cepa o exame informou que se trata de outras linhagens.