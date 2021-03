FLORA RICA: Vereadores pedem volta do fornecimento de cesta básica para alunos da rede municipal

Em sessão da Câmara Municipal de Flora Rica, os vereadores Rosicler Ribeiro Camargo, Paulo Eduardo Gomes da Silva, José Tenório Cavalcante (Zé do Galo) e Moises da Silva, apresentaram indicação solicitando a Prefeitura Municipal que através do setor competente, viabilize e volte a fornecer a cesta básica aos alunos da rede municipal de ensino.

Ressaltaram os vereadores que devido a pandemia e novamente com a suspensão das aulas presenciais é necessário que a administração municipal continue a distribuir a cesta básica de merenda escolar aos alunos da rede municipal de ensino.

“A doação da cesta básica muito contribui e ajuda as famílias que tem seus filhos matriculados na instituição de ensino, sendo esta a razão do pedido, que merece ser atendido com urgência”, afirmaram os vereadores.