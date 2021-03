FLÓRIDA: Prefeito reivindica verba para infraestrutura em Brasília

Em viagem a Brasília no mês de fevereiro, o prefeito Wilson Fróio Júnior esteve no gabinete do deputado federal Gilberto Nascimento.

O prefeito esteve acompanhado do secretário de assuntos jurídicos Vagner de Jesus Machado.

Na ocasião, o prefeito Fróio entregou oficio pleiteando uma verba no valor de R$ 300 mil para a execução de obras de infraestrutura urbana em Flórida Paulista como recape, asfalto, guias e sarjetas.

O deputado Gilberto Nascimento garantiu trabalhar para viabilizar a verba pleiteada pelo prefeito floridense.