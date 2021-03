INÚBIA PAULISTA: Sabesp inaugura nova estação de tratamento de esgoto com investimento de R$ 2,5 milhões

A Sabesp e a Prefeitura de Inúbia Paulista inauguraram na sexta-feira, 12/3, uma nova estação de tratamento de esgoto no município. O empreendimento beneficia os atuais 4 mil habitantes e garante, para os próximos anos, a manutenção dos índices de cobertura dos serviços de saneamento básico já alcançados na cidade desde 1994: 100% de água tratada e 100% de esgoto coletado e tratado.

“Fico muito feliz por estarmos inaugurando hoje a nova estação de tratamento. Eu acompanhei a execução dessa obra de perto desde o início, em 2019, até a sua finalização; e sei o quanto ela é importante para o nosso município”, disse o prefeito de Inúbia Paulista, João Soares dos Santos durante cerimônia online.

A obra teve duração de 18 meses e os investimentos foram de R$ 2,5 milhões. Além da estação de tratamento de esgoto em si, foram executados 4,3 quilômetros de tubulação e uma estação elevatória, que bombeia o esgoto até a estação de tratamento.

“Em nome do governador João Doria e do vice-governador Rodrigo Garcia, estamos nos congratulando com a prefeitura e com a população de Inúbia Paulista nesse avanço que é a entrega da nova estação”, afirmou o secretário estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido. “Hoje, o Estado de São Paulo conta com diversos municípios com os serviços de saneamento básico universalizados como são em Inúbia; porém, se considerarmos todo o país, são poucas as cidades que já chegaram a esse patamar”, completou.

“É uma satisfação para a companhia entregar mais uma obra que colabora com a nossa missão de proporcionar saneamento básico para todos e de garantir a manutenção dos índices já alcançados em cidades como Inúbia Paulista”, destacou o diretor-presidente da Sabesp, Benedito Braga.

“Agradeço à parceria da Prefeitura nessa obra que foi idealizada pela Sabesp. É um empreendimento que garante mais proteção à saúde da população e também ao meio ambiente”, ressaltou a diretora de Sistemas Regionais da Sabesp, Monica Porto.