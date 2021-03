Motociclista morre em grave acidente

Um grave acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira, pela SP-425, Rodovia Assis Chateubriand, na altura do km 371,200, entre Parapuã e Rinópolis.

Segundo informações coletadas pelo local, uma motocicleta Honda, Twister, com placa de Osvaldo Cruz, por motivos a serem ainda apurados, veio a se chocar contra um caminhão Mercedes Benz que transportava bovinos, carga viva.

Com o choque frontal, o condutor da moto, morador de Osvaldo Cruz, veio a óbito no local.



O motorista do caminhão, com placas de Presidente Prudente, seguia sentido Rinópolis a Parapuã, quando o motociclista perdeu o controle da direção e houve o choque.

O motorista do caminhão ficou em estado de choque e recebeu atendimento no local da equipe de socorristas da EIXO. Equipes do DER também atuaram no suporte a esta ocorrência.