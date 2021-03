Polícia Ambiental apreende mais de 1,8 mil metros de redes armadas irregularmente em rios

Em Teodoro Sampaio, a fiscalização foi feita no Rio Paranapanema, onde a fiscalização recolheu 1.300 metros de redes de emalhar dispostas a menos de 150 metros de distância.

Os dois, conforme a fiscalização, estavam armando no ambiente aquático uma rede de 400 metros, com malha de 14 centímetros, a menos de 150 metros de outras redes. Como os envolvidos ainda não haviam capturado nenhum pescado, foram autuados na modalidade de advertência, sendo as redes apreendidas.