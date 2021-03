Polícia Militar aborda e prende indivíduo com drogas em praça

Em patrulhamento pelo Bairro Alberto Lang, policiais avistaram na Rua Israel Tiosso, na Praça do Bairro avistaram um indivíduo (36 anos) sentado em um banco que ao visualizar a viatura arremessou uma porção prensada de maconha. Durante a abordagem, na busca pessoal, policiais militares localizaram no bolso da bermuda do indivíduo, de um maço de cigarros contendo em seu interior 26 (vinte e seis) invólucros “pedras” de “crack”. Questionado informou ter adquirido a droga no município de Parapuã.