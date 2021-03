Sputnik V: Laboratório se reúne com Anvisa, mas não pede uso emergencial

A União Química, laboratório responsável pela produção da vacina Sputnik V, se reuniu com integrantes da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) nesta quarta-feira (15). Segundo apuração da CNN Brasil, nenhum documento foi entregue e, portanto, não foi feito pedido para uso emergencial da vacina no Brasil.

Em nota, a Anvisa confirmou reunião com a farmacêutica e, também, com representantes do fundo russo responsável pela vacina. A agência diz que foram entregues alguns dados, mas não o relatório oficial.

A Anvisa e a farmacêutica devem se reunir na próxima segunda-feira (22) para, aí sim, receber os documentos restantes e o pedido para aplicação da vacina no Brasil.

Governadores de estados do Nordeste também anunciaram a compra de 37 milhões de doses do imunizante . Quando aprovadas pela Anvisa, as doses serão integradas ao Plano Nacional de Imunização.