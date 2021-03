FLÓRIDA: Polícias Civil e Militar passam a ter acesso à lista de pacientes infectados com a Covid-19

As polícias Civil e Militar de Flórida Paulista passarão à partir de hoje (19), à ter acesso à lista completa com os pacientes infectados com a Covid-19.

A medida foi tomada pelo prefeito Wilson Fróio Júnior através do decreto nº 026/2021 emitido na manhã desta sexta-feira.

Com a lista em mãos, as autoridades poderão durante a realização do patrulhamento ostensivo e preventivo também fiscalizar e identificar os pacientes contaminados que por ventura venham a descumprir as determinações dos órgãos de saúde quanto ao isolamento e quarentena da doença fazendo com que haja a grande possibilidade de contágio de outras pessoas através de sua circulação.

Os dados serão compartilhados única e exclusivamente pela Secretaria Municipal de Saúde com as polícias Civil e Militar.

Vale destacar que comete crime contra a saúde pública aquele que mesmo diante das recomendações médicas e dos órgãos de saúde insiste em sair do isolamento, podendo inclusive responder processo judicial.