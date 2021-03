AGROFORTE AGROPECUÁRIA: tudo o que seu animal e propriedade precisam

Há vários anos no comércio de Flórida Paulista, a Agroforte Agropecuária tem tudo o que você precisa para os animais de pequeno, médio e grande porte e propriedades rurais.

Vacinas, medicamentos, produtos de cuidados especiais, rações, sal mineral, vermífugos, produtos para pets e outros itens fazem parte da ampla linha de opções oferecidas pela Agroforte Agropecuária.

Um espaço exclusivo de produtos para caça e pesca e cutelaria está à disposição dos amantes deste tipo de prática no interior da loja.

Produtos para piscinas também são encontrados na loja que ainda conta com o piso superior inteiramente dedicado à moda country para vestir os amantes do mundo do rodeio e adeptos a estes produtos com as principais marcas e modelos exclusivos.

A Agroforte Agropecuária fica na avenida Expedicionários, nº 102 no centro de Flórida Paulista e tem o comando do empresário João Paulo Crepaldi. Telefone: (18) 3581-2170.