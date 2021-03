Após erro com aplicação de imunizantes de 2 fabricantes diferentes, idosa recebe a 3ª dose de vacina contra a Covid-19

“Ela tomou a segunda dose da CoronaVac no Centro de Saúde. Minha tia e minha prima a levaram. Deu tudo certo e a família está mais tranquila agora porque a situação [da pandemia] está muito triste”, afirmou o técnico de enfermagem Alex Rosa de Assis, que é neto da idosa.

“Trabalho onde temos muito mais recursos do que em Lucélia e já estamos no limite do limite. E a minha preocupação é pelo meus familiares aí na região [de Presidente Prudente (SP)]. Então, ela estando vacinada, é um alívio”, ressaltou.





Terceira dose

Agora, o comprovante de vacinação da idosa está preenchido totalmente à caneta. Antes, o papel apresentava em azul a data da primeira dose da CoronaVac, em 12 de fevereiro. A lápis, do outro lado, constava o dia da segunda dose: 05/03/2021.

Porém, no dia indicado, o município aplicou uma dose do imunizante da AstraZeneca/Oxford. Ou seja, a moradora de Lucélia tinha dois comprovantes de vacinação com doses de diferentes fabricantes.

O equívoco foi descoberto pelo neto, que mora a mais de 330 quilômetros de distância da avó, quando a tia enviou-lhe uma foto do segundo comprovante de vacinação no grupo de WhatsApp da família. Na época, Assis disse que a Prefeitura de Lucélia alegou que o erro era da família, que não avisou qual era o fabricante da primeira dose.