FLÓRIDA: Fiscalização, orientação e aplicação de multas serão realizadas no combate à Covid-19

Medida foi informada pelo secretário de Saúde na manhã desta sexta-feira

O secretário municipal de saúde de Flórida Paulista, Aguinaldo Adelino Carvalho, esteve na manhã desta sexta-feira (19) na redação do jornal e site Folha Regional para anunciar a tomada de medidas mais enérgicas no combate à proliferação do vírus da Covid-19 no município.

A primeira de um pacote de medidas segundo o secretário será a ampliação e intensificação das rondas fiscalizatórias realizadas pela Vigilância Epidemiológica na cidade e Distritos de Indaiá do Aguapeí e Alto Íris, circulação das equipes de saúde pelos principais pontos de aglomeração de pessoas (supermercados, padarias, casa lotérica e outros) e a orientação sobre as medidas determinadas pela Secretaria de Saúde.

Ainda segundo Aguinaldo, também serão fiscalizadas as irregularidades que por ventura venham a ser praticadas por estabelecimentos comerciais, pela população, ambulantes e outros setores com a notificação seguida da aplicação de multas pela Vigilância Sanitária que é o órgão competente.



Também não estão descartadas a cassação de alvarás de funcionamento e lacração de estabelecimentos que estejam agindo em desacordo com a lei.

“Estamos vivendo um momento muito delicado em relação à pandemia em nosso município, unidades de saúde lotadas e crescente número de casos, inclusive com pacientes em estado grave. Foi isso que nos levou a tomar a iniciativa de um combate mais intenso evitando a quebra do decreto municipal e ainda fazendo com que as normas sanitárias e de prevenção sejam cumpridas”, explicou o secretário.

As rondas de fiscalização terão início neste sábado (20) e serão executadas por tempo indeterminado.

A Polícia Militar também vai atuar durante e após os trabalhos da Saúde, inclusive com uma lista em mãos com os nomes dos infectados pela Covid-19.

A entrada e saída da cidade também vão contar com a presença de equipes de saúde no monitoramento de pedestres e veículos.