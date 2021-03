FLÓRIDA: Sindicato Rural divulga cursos para o ano de 2021

O Sindicato Rural de Flórida Paulista divulgou a sua agenda de cursos preparada para o ano de 2021.

Em parceria com o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e a Faesp (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo), o Sindicato Rural, através de seu presidente Vandeir de Souza e coordenador de cursos Alisson Jean Magalhães, buscou os cursos que se enquadram ao perfil dos floridenses com especialização em diversas áreas.

Entre os cursos oferecidos, estão: artesanato em bambu e couro; bovinocultura de corte; cerqueiro; eletricista (vários módulos); prevenção e combate de incêndios; jardineiro; manutenção de retroescavadeira; mel na gastronomia; operação de pá carregadeira, retroescavadeira; manutenção e operação de tratores agrícolas; manejo e cultivo de orquídeas; pedreiro (vários módulos); processamento artesanal de soja, banana verde, mandioca, cachaça, tomate e outros produtos.

Vale destacar que os participantes que concluem a carga horária dos cursos, recebem certificados de participação que os tornam aptos a exercerem as profissões e assim obterem renda mensal com a prestação de serviços ou mesmo renda extra.

Para saber mais e participar dos cursos oferecidos gratuitamente pelo Sindicato Rural, basta entrar em contato através do telefone (18) 3581- 1599.