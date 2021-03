IRAPURU: Vereador reivindica construção de passarela para pedestres no pontilhão

Em sessão da Câmara Municipal de Irapuru, o vereador Antonio Carlos Ferreira (Toninho), reivindicou para administração municipal para que busque recursos financeiros junto aos órgãos competentes visando a construção de uma passarela para pedestres no “pontilhão Vereador Osvaldo Rodrigues Pelegrina”, localizado na avenida Masatoshi Nagao.

Ressaltou o vereador que é grande o número de moradores que utilizam esse setor da avenida Masatoshi Nagao para se locomoverem até o comércio local.

“Os riscos são constantes, principalmente para os moradores dos conjuntos habitacionais dessa localidade, inclusive crianças que ao retornarem à escola vão continuar dividindo o espaço lateral da via de acesso com veículos, causando muita insegurança. Observei também, que os veículos passam com certa velocidade se tornando muito perigoso este perímetro urbano, precisando urgentemente da construção de uma passarela no local para maior proteção de todos”, alertou o vereador.