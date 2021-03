JW CONVENIÊNCIA mantém atendimento normal, inclusive com drive-thru e horário diferenciado

A JW Conveniência de Flórida Paulista está atendendo os clientes e cumprindo todas as regras de distanciamento e higienização.



Amplamente instalada em anexo ao Auto Posto Cardoso e Pit Stop da Cerveja, a JW tem o comando do dinâmico e competente empresário Willian Alexandre e entre os produtos oferecidos estão bebidas em geral, água mineral, gelo, carvão, churrasqueiras, caixas térmicas, produtos de conveniência, ervas diversas e o diferencial, carnes para o seu churrasco, ou seja, uma loja completa para você comprar o que precisa e estar junto de sua família neste período que requer o isolamento social.



Devido o novo decreto da fase emergencial, a empresa adotou um horário de funcionamento diferenciado: de terça à sexta-feira das 14h às 20h; aos sábados das 10h às 20h e aos domingos e feriados das 10h às 17h.



Os clientes ainda têm a opção do sistema drive-thru onde passam pelo local, estacionam, retiram pedem e recebem suas mercadorias dentro sem sair do carro. Vale destacar que é obrigatório o uso de máscara mesmo dentro do veículo.