Sorteio põe Bayern contra PSG nas quartas da Champions, em reedição da final de 2020

Nas semifinais, o vencedor do confronto Bayern x PSG terá como rival quem levar a melhor em Manchester City x Borussia Dortmund – e desta chave sai o mandante da decisão do título, apenas de aspectos burocráticos, como uniforme, pois a sede está pré-definida, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia, dia 29 de maio. Do outro lado, o time que avançar do duelo entre Real Madrid e Liverpool vai encarar o classificado de Porto x Chelsea.