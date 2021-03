SP vai antecipar a vacinação de idosos de 69 a 71 anos para 27 de março

O governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (19) que vai antecipar a vacinação contra Covid-19 em idosos de 69 a 71 anos para o dia 27 de março nas unidades de saúde e nos postos drive-thru do estado.

Anteriormente, pessoas com 70 e 71 anos estavam previstas para serem vacinadas a partir do dia 29 de março. A nova data foi divulgada durante coletiva de imprensa no início da tarde.

Essa nova faixa etária tem a previsão de vacinação para 910 mil pessoas no estado. “Quando olhamos para o cronograma, incluindo a faixa de 69 a 71 anos, 5,1 milhões pessoas serão vacinadas no estado. Hoje, temos 4.421.122 doses aplicadas”, informou Regiane de Paula, coordenadora Geral do Programa Estadual de Imunização.

Pelo calendário estadual, idosos acima de 72 anos começaram a receber a primeira dose da vacina hoje (19).

De acordo com o último balanço da Secretaria Estadual de Saúde, 4.422.560 doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas no estado.

Dessas, 3.234.965 correspondem a aplicações de primeira dose e 1.187.595 de segunda dose.