FLÓRIDA: Após perder esposa e passar 20 dias na UTI, idoso também morre em decorrência da Covid-19

Faleceu na madrugada de hoje (20) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Adamantina, o floridense Jonas Pereira da Silva, aos 82 anos de idade.

Ele estava internado naquela unidade hospitalar a 20 dias após contrair a Covid-19 e seu quadro clínico se agravar.

Jonas também perdeu a esposa e parceira de uma vida e união de 57 anos, a senhora Lourdes que faleceu no último dia 3 de março.

O casal deixa um legado de muito trabalho, humildade e união. Jonas foi funcionário público por mais de 35 anos e atualmente atuava na prestação de serviços de jardinagem, limpeza e manutenção de quintais e outros espaços.

Pouco antes da postagem desta reportagem, nossa equipe falou com os filhos do floridense que bastante abalados, definiram a luta do pai pela vida.

“Como sempre, nosso pai foi um guerreiro; lutou até o fim e infelizmente perdeu a sua vida para este vírus que têm feito várias vítimas em nossa cidade. Está na hora das pessoas acordarem para a realidade e se cuidarem, zelarem uma das outras, o que nos resta agora são as boas lembranças e ensinamentos do nosso pai e dizer a ele muito obrigado por tudo, mesmo sem poder se despedir de forma digna e justa como ele merecia”, desabafaram Paulo e José Carlos.



A família agora procede nos trâmites de preparação e translado do corpo do senhor Jonas que será sepultado ainda na manhã deste sábado no Cemitério Municipal, sem a realização de velório.

O senhor Jonas é o 12º morador de Flórida Paulista vitimado pela Covid-19.

Aos familiares em luto, os votos de pesar do Grupo Folha Regional – (Jornal TV e Site).