FLÓRIDA: Fiscalização da Saúde e Polícia surte efeito e registra diminuição no movimento na cidade

Secretário de Saúde destacou a colaboração da população e o empenho das equipes da Saúde

Já no primeiro dia da intensificação das ações no combate à aglomeração de pessoas e a circulação no centro da cidade e bairros, a Secretaria Municipal de Saúde avaliou como positiva a iniciativa.

Agentes comunitárias, enfermeiras, equipes da Vigilância Sanitária, agentes de controle de vetores e outros profissionais ligados à Saúde foram posicionados em pontos estratégicos e de maior circulação da cidade atuando na orientação do uso de máscara, higienização adequada e no distanciamento em filas de supermercados, padarias, açougues, casa lotérica e outros estabelecimentos.

Foi notória a colaboração da população bem como a diminuição do fluxo de pessoas nas ruas e avenidas da cidade no período da manhã quando o trabalho estava sendo executado.



APOIO DA POLÍCIA E DIVULGAÇÃO DA LISTA DE INFECTADOS

Com a emissão do decreto municipal que visa a divulgação da lista de infectados em fase de tratamento da Covid-19 para as polícias Civil e Militar, a ação de combate ao vírus ganhou um apoio e reforço nas atividades.

As viaturas em serviços portam a listagem completa daqueles que por orientação da Saúde devem cumprir o isolamento domiciliar até que estejam recuperados da doença.

Com esta ferramenta, os policiais em patrulhamento têm a autonomia de que caso flagrem algum paciente enquadrado na lista, possam realizar a devida orientação e tomar as demais medidas cabíveis.

Vale destacar que comete crime contra a saúde pública aquele que quebra as normas estipuladas pela saúde e coloca em risco as demais pessoas que podem acabar infectadas com a doença.

A ronda e fiscalização segue sendo realizada durante o sábado e domingo.





TELEFONE PARA DENÚNCIA DE AGLOMERAÇÕES

A população também pode auxiliar denunciando as aglomerações, festas clandestinas em clubes, chácaras e locais alugados e também as atividades que estejam em desacordo com as medidas de combate ao Coronavírus.

O telefone disponível é o (18) 99618-5120 – Vigilância Sanitária.