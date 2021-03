Rapaz cai e é atropelado por caminhão, moto fica presa em carro e é arrastada por mais de 3km

A moto envolveu-se inicialmente em um acidente com um carro, que a atingiu na traseira, no sentido Pirapozinho (SP)–Presidente Prudente da rodovia. Depois disso, os dois jovens ocupantes da moto caíram na pista de rolamento da rodovia, mas apenas o passageiro foi atropelado por um caminhão, com placas de Presidente Prudente e de propriedade da Companhia Prudentina de Desenvolvimento (Prudenco).

O rapaz foi socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Regional (HR) para receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu à 0h15, de acordo com as informações do Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Participativa da Polícia Civil.

Já o condutor da motocicleta, um rapaz de 19 anos, também foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia, onde passou por atendimento médico e depois foi liberado.

Moto enroscada em carro

Segundo o Boletim de Ocorrência, a motocicleta, com placa de Inajá (PR), ficou enroscada na frente do carro primeiramente envolvido no acidente, que não permaneceu no local da colisão, na rodovia.

O motorista, de 63 anos, foi abordado pelos policiais na Avenida Joaquim Constantino, na Vila Formosa, e confessou que havia se envolvido em um acidente de trânsito com uma motocicleta na Rodovia Assis Chateaubriand.

O motorista disse que a moto havia ficado presa na frente de seu veículo, com placas de Presidente Prudente, e alegou que não tinha parado no momento do acidente porque estava com medo.

Ainda conforme a versão apresentada no Boletim de Ocorrência, o motorista achou que tinha matado uma pessoa e continuou o seu trajeto. Ele só parou quando estava em frente a uma empresa de transportes, na Avenida Joaquim Constantino, na Vila Formosa, e pediu socorro, depois de rodar por cerca de 3 quilômetros com a moto presa na frente do carro que dirigia.

Caminhão atropela rapaz

Já o motorista de 60 anos, que dirigia o caminhão, contou aos policiais que havia atropelado uma pessoa que estava na pista de rolamento do lado direito da Rodovia Assis Chateaubriand, no sentido Pirapozinho–Presidente Prudente.

Ele disse que não parou no local com receio de causar um acidente e continuou o trajeto até a Base da Polícia Militar localizada na Praça Nove de Julho, no Centro de Presidente Prudente.