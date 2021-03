Covid-19 faz a 13ª vítima fatal em Flórida Paulista

A Covid-19 fez neste domingo (21), a 13ª vítima fatal em Flórida Paulista.

O floridense Jorge Antônio dos Santos, 63 anos, estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Assis onde infelizmente não resistiu e acabou falecendo.

Ele havia sido diagnosticado com o vírus da Covid-19 e seu quadro agravou-se sendo necessário sua remoção para a UTI.

O corpo de Jorge foi transladado para Flórida Paulista e sepultado sem a realização de velório.

Nossa reportagem falou com Robson, filho de Jorge Antônio dos Santos que bastante abalado com a perda do pai, agradeceu as manifestações de pesar recebidas de amigos, familiares e da população floridense.

Ele aproveitou a oportunidade para ressaltar a necessidade de prevenção da doença e fez o alerta para que as pessoas façam o uso de máscara e protejam-se do vírus que levou ao falecimento de seu pai.

Aos familiares em luto, os votos de pesar do Grupo Folha Regional – (Jornal TV e Site).