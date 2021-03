Homem é encontrado esfaqueado

O homem foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Presidente Prudente. Conforme o HR, o estado de saúde da vítima é estável.



De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Participativa da Polícia Civil, os policiais militares foram acionados para atendimento de tentativa de homicídio. No local, a equipe encontrou a vítima caída no chão, consciente e sangrando bastante.