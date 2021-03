Corpo do engenheiro Jacques foi sepultado com cortejo e forte comoção em Irapuru

Foi sepultado no final da tarde desta segunda-feira (22) em Irapuru o corpo do engenheiro Jacques Nelson Ferreira.

Ele foi vítima da Covid-19 e faleceu após passar vários dias internado ne UTI da Santa Casa de Rancharia. (CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS)

Durante todo o dia e momentos que antecederam o sepultamento, internautas se utilizaram das redes sociais e aplicativos de mensagens publicando mensagens de carinho, pesar e ainda desejando força aos familiares.

O corpo chegou em Irapuru no final da tarde e foi recepcionado no monumento do Cristo onde um grande número de pessoas iniciou uma carreta acompanhando o cortejo que passou pelo centro de Irapuru com destino ao Cemitério Municipal.



Na entrada do cemitério a presença de amigos, familiares e da população de Irapuru ocorreu em grande massa, todos mantendo o distanciamento, uso de máscaras e procedimentos de prevenção ao Covid-19 para dar o adeus à Jacques em um momento de muita tristeza e comoção.