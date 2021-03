DRACENA: Vigilância Sanitária aplica 11 autuações por descumprimento de medidas restritivas

A Vigilância Sanitária de Dracena emitiu 11 autuações por descumprimento do decreto municipal referente à fase vermelha do Plano São Paulo, que institui o toque de recolher e o lockdown na cidade.

Segundo informações divulgadas nesta segunda-feira (22) pela Prefeitura, as multas foram aplicadas durante a fiscalização realizada do dia 15 de março até o último sábado (20).

Foram autuados proprietários de três bares, um minimercado, uma lanchonete, um açougue, uma loja de utilidades domésticas e ainda quatro pacientes, que descumpriram o isolamento em caso de positivados para a Covid-19 ou residente no mesmo local.

Conforme a Vigilância Sanitária, das quatro pessoas que desrespeitaram o isolamento, uma estava em outro município, uma trabalhava normalmente, uma não foi encontrada no endereço do termo de isolamento e a outra andava alcoolizada pelas ruas.

Na sexta-feira (19), após denúncia, a Vigilância Sanitária descobriu e autuou um bar funcionando irregularmente a portas fechadas após o horário permitido pelo decreto, na Vila Barros.

Na última sexta-feira e no sábado, o órgão municipal recebeu e atendeu 32 denúncias pelo WhatsApp.

Conforme a Prefeitura, as multas para os estabelecimentos correspondem ao valor de R$ 1.028, 65. Já com relação aos pacientes que descumprem a medida de isolamento a multa é de R$ 6.172,71, calculada em 201 Unidades Fiscais do Município (UFM).

A Vigilância Sanitária informa que as pessoas e seus familiares que estiverem positivados para a Covid-19, que não seguirem a quarentena determinada pelo médico e forem flagrados descumprindo o isolamento serão multados e ainda será registrado Boletim de Ocorrência e o caso encaminhado para o Ministério Público.

O telefone para apresentar denúncias de irregularidades neste período é o (18) 99643-3435 (WhatsApp), que não recebe ligações. De acordo com a Prefeitura, é um canal onde podem ser enviados áudios, fotos, vídeos. Ao fazer a denúncia, é preciso pontuar, por exemplo, o endereço que está descumprindo tal medida, ou o nome do denunciado para que a equipe possa chegar e comprovar o problema.