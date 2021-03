FLÓRIDA: Prefeitura adere consórcio de compra de vacinas contra a Covid-19

A Câmara Municipal de Flórida Paulista aprovou em sessão extraordinária na última segunda-feira (15) um projeto de lei de autoria do prefeito Wilson Fróio Junior que oficializa a adesão do município ao consórcio público liderado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP) para compra de vacinas contra a Covid-19. Um dos requisitos do consórcio é justamente a aprovação pela Câmara Municipal.

De acordo com o Projeto de Lei aprovado pela Câmara Municipal, ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde.

O projeto foi votado em regime de urgência e recebeu aprovação unânime dos vereadores em sessão realizada na última quarta-feira. “O consórcio que agora Flórida Paulista fará parte, tem a finalidade de contribuir para agilizar a imunização da população e também de atender eventuais demandas por medicamentos, equipamentos e insumos que sejam necessários aos serviços públicos municipais de Saúde”, destacou o prefeito Fróio.

Além deste consórcio da Frente Nacional de Municípios, Flórida Paulista também faz parte de outro consorcio regional, o Ciop com sede em Presidente Prudente, que também manifestou interesse em adquirir vacinas para os municípios associados. “Portanto são duas opções para aquisição de vacinas para a população floridense”, informou o prefeito Fróio.