Grupo é multado em R$ 1,5 mil por caçar capivaras em represa

Ainda de acordo com a polícia, a equipe percebeu que os caçadores soltavam cães no local e aguardavam as capivaras passarem na entrada do córrego para caçá-las. No entanto, depois de um tempo, os policiais desconfiaram de que o grupo foi avisado sobre a presença da equipe e fugiu.

A equipe da PM Ambiental passou a fazer patrulhamento e abordou um dos homens, que confessou estar caçando capivara com os amigos. Outros dois suspeitos também foram identificados.