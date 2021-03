IRAPURU: Morre o engenheiro e ex-candidato a prefeito Jacques Nelson Ferreira

Faleceu nesta segunda-feira (22), o engenheiro civil e ex-candidato à prefeito de Irapuru, Jacques Nelson Ferreira aos 58 anos de idade.

Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa de Rancharia após ser acometido pelo vírus da Covid-19 e infelizmente não resistiu e acabou falecendo.

Filho do também saudoso Nelson Ferreira, ex-prefeito de Flora Rica, Jacques herdou do pai o amor pela política.

Foi candidato à prefeito de Irapuru onde disputou as eleições de 2016 e 2020 ao cargo de prefeito do município, ficando em segundo lugar em ambos os pleitos eleitorais.

Ele era esposo da odontologista Rose Moreira e pai do médico Jacques Filho que foram vice-prefeito em Irapuru e do atual vereador Heitor Nelson Ferreira.

Além de atuar como engenheiro civil e ser servidor da Prefeitura de Flora Rica há 35 anos, Jacques era proprietário de uma loja de materiais para construção em Dracena

Sempre atuante na comunidade católica, foi um dos responsáveis pela edificação da igreja matriz de Santa Genoveva como engenheiro civil.

Devido à morte de Jacques, a Prefeitura Municipal de Irapuru decretou luto oficial por três dias e também a Prefeitura Municipal de Flora Rica decretou ponto facultativo na tarde desta segunda-feira e luto oficial por três dias.



SEPULTAMENTO

A previsão de chegada do corpo de Jacques em Irapuru é as 17h30. Será realizado um cortejo com saída do monumento da viola na entrada da cidade, próximo ao Cristo, seguindo até o Cemitério de Irapuru.